В Ингушетии охранника Минфина РФ осудили на четыре года за хищение 2,2 млн рублей

Ингушетия

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В Ингушетии вынесли приговор начальнику филиала отряда охраны Минфина России за мошенничество в крупном размере

Следствие и суд установили, что с 2010 по 2017 годы 55-летний местный житель, являясь начальником филиала отряда ведомственной охраны Министерства финансов РФ, систематически вносил в документы о начислении заработной платы заведомо ложные сведения. Данные, указанные в документах, касались выплат денег фактически не работающим гражданам. Путем мошеннической схемы мужчина присвоил себе более 2 млн 280 тыс. рублей.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

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