В Кабардино-Балкарии нашли закопанную пластиковую бочку с оружием боевика

Кабардино-Балкария

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В Нальчике 17 апреля обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, которые принадлежали боевику

Во время проверки полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли закопаннцю пластиковую бочку. В ней находились патроны различного калибра, обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер, а также синтетические наркотики.

Предварительно установлено, что найденное оружие принадлежало местному жителю, который являлся членом незаконного вооруженного формирования. Уточняется, что боевика убили в 2015 году.

По факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Нальчик Наркотики Оружие
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