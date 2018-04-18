МЧС предупредило о пожароопасности на Ставрополье, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии

В трех регионах Северо-Кавказского федерального округа объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 20 апреля возрастет опасность возникновения пожаров в северных и центральных районах: Усть-Джегутинский, Хабезский, Абазинский, Прикубанский, Ногайский и Адыге-хабыльский. Высокая пожароопасность сохранится в Карачаевске и южных районах КЧР — Зеленчукском, Карачаевском и Урупском.

С 19 по 21 апреля в Малгобекском районе Ингушетии будет действовать штормовое предупреждение по высокой пожароопасности четвертого класса, передает пресс-служба республиканского упралвения МЧС.

В Ставропольском крае с 16 апреля действует особый противопожарный режим, на время действия которого запрещается посещать леса и проводить пожароопасные работы на полях и в лесах, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В случаем возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 101 или по телефонам доверия МЧС — 8 (8782) 26-01-00 в Карачаево-Черкесии и 8 (8734) 55-99-99 в Ингушетии.