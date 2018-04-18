«Три-З» проведет вебинар для пациентов в Краснодаре и Ессентуках

Федеральная сеть современных офтальмологических центров «Три-З» организует «Клуб коррекции зрения: Digital»

Это мероприятие в формате вебинара для желающих получить актуальную информацию о современных технологиях коррекции зрения, сообщили в пресс-службе компании.

«Клуб коррекции зрения: Digital» — образовательный проект, информирующий население о возможности сделать коррекцию зрения в клинике «Три-З» и избавиться от очков и контактных линз. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно заранее зарегистрироваться на сайте ставропольского (для жителей СКФО) или на сайте краснодарского «Клуба коррекции зрения: Digital» (для жителей Кубани), а также подключиться к трансляции в день проведения вебинара.

С 18:00 до 19:00 18 апреля ведущие врачи клиники «Три-З» в Ессентуках — офтальмохирург, заведующий рефракционным отделением Николай Зубарев и офтальмохирург Галина Болтян — онлайн расскажут о современных методах коррекции зрения, а также лично ответят на все вопросы участников.

С 19:00 до 20:00 19 апреля «Клуб» состоится в Краснодаре. В качестве спикеров выступят заведующая рефракционным отделением клиники «Три-З» Краснодара, офтальмохирург Ольга Куликова и офтальмохирург, врач высшей категории Ирина Бобрышева.

Отмечается, что в клинике «Три-З» представлены все современные технологии коррекции, позволяющие вернуть зрение пациентам даже с высокой степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

«Клиника "Три-З" 15-й год предлагает своим пациентам современные способы лечения заболеваний глаз. Мы регулярно информируем население о возможностях наших клиник и используем для этого современные способы коммуникации. Формат вебинара позволяет нашим пациентам получить квалифицированную консультацию врачей, не выходя из дома, и помогает принять решение начать жить без очков и контактных линз», — рассказала Инна Злотникова, медицинский директор группы компаний «Три-З».

В рамках «Клуба коррекции зрения: Digital» запланирован розыгрыш скидки в 50% на операцию по одной из самых современных технологий коррекции зрения. Для участия в розыгрыше нужно заполнить форму регистрации на странице клуба. Затем нужно поделиться записью о розыгрыше на странице в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассниках» и не удалять ее до окончания вебинара. Победителя определят среди зарегистрировавшихся, которые в момент проведения мероприятия будут участвовать в трансляции, c помощью генератора случайных чисел.

Все участники мероприятия получат скидку в 50% на рефракционную диагностику зрения в клинике «Три-З» своего региона.