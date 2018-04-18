Глава Кабардино-Балкарии поручил уничтожить все участки произрастания конопли в республике

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поручил выявить в республике территории, на которых растет конопля, и уничтожить растения

«Даю поручение правительству, главам муниципалитетов до 1 июня провести полную инвентаризацию земель, на которых растет конопля и которые стали сырьевым придатком наркоувлеченных», — сказал Коков на заседании антинаркотической комиссии.

По его словам, проблему с дикорастущей коноплей нужно решить в короткие сроки. Глава республики отметил, что в регионе 63,4% от общего количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков связано с коноплей. По его мнению, это указывает на неэффективную работу специальных муниципальных комиссий.

«Если это бесхозная земля, найти ей применение. Если это земля арендаторов, то возникает вопрос целесообразности таких арендных отношений», — пояснил глава республики.

По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, в 2017 году в регионе зарегистрировали более 1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает «Интерфакс».