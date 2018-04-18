В Кабардино-Балкарии водитель маршрутки развратил 14-летнюю пассажирку

Кабардино-Балкария

Распечатать

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который развратил несовершеннолетнюю

По версии следствия, водитель маршрутки 15 апреля ехал в сторону селения Прималкинскоого. На конечной остановке он высадил пассажиров и остался в салоне машины вместе с 14-летней девочкой. Для удовлетворения своей половой потребности он начал общаться с несовершеннолетней, пытаясь войти ей в доверие. После этого он попросил ее пересесть из задней части салона на переднее сидение. Оказавшись рядом с девочкой, мужчина совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Преступления против детей Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок
Действия Роскомнадзора нарушили работу дилеров Volvo
В Сочи открыли главный билетный центр
Власти Крыма задумались о создании криптовалютного фонда для обхода санкций
Долуда: Союз казачьей молодежи оттаскивает школьников от компьютеров
Глава Дагестана сократил должность постпреда республики при президенте РФ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале