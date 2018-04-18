Участник сделок по выводу земли в краснодарском «Солнечном острове» ликвидирует компанию

Краснодарское ООО «Самшит», которое проходило по делу о возврате в городскую собственность участка земли в районе «Солнечного острова», подало в налоговые органы заявление о самоликвидации

«Самшит» был образован в 2007 году и занимался оптовой неспециализированной торговлей. В 2016 году убыток компании составил 59,4 млн рублей при выручке 2,4 млн рублей.

В 2015 году администрация Краснодара сдала земельный участок земли площадью 195 га в аренду, затем его выкупили. Через серию сделок, том числе через ООО «Самшит», земля перешла к ПАО «Крайинвестбанк» за 1,7 млрд рублей, после чего «Крайинвестбанк» перепродал землю за 7 млрд рублей. В 2015 году суд признал сделки незаконными и вернул землю мэрии.

В октябре 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению заявление о банкротстве «Самшита». Исковые требования касались участия в цепочке сделок с землей под гольф-клуб в парке «Солнечный остров» и составляли 32 млн рублей. Заседание суда по делу назначено на 30 мая 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года экологи заметили в проекте нового генплана Краснодара, что на Большом острове на озере Старая Кубань в районе ТЭЦ не предусмотрено размещение рекреационной зоны. «Эковахта» назвала «Крайинвестбанк» незаконным арендатором участка под гольф-клуб, мэрия Краснодара отрицала эту информацию.