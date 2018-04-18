В Хостинском районе Сочи до 2022 года обустроят 34 зеленые зоны

Краснодарский край

Распечатать

В Хостинском районе Сочи до 2022 года планируют обустроить 34 общественные территории для отдыха жителей

«Благоустройство проведут в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды"», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Хостинского района Павел Клопотовский на совещании 18 апреля.

По его словам, на улице Володарского намечено обустройство тематического парка «В гостях у сказки» на площади 12 га. Запланировано функциональное зонирование территории с размещением малых архитектурных форм, а также декоративное озеленение.

Клопотовский отметил, что в районе переулка Привольного на площади более 9 тыс. кв. метров разместится орнитопарк. Подготовлены проектные предложения по размещению детских и спортивных площадок.

Архитектурная мастерская разработала дизайн-проект общественной территории вдоль реки Мацесты. На площади 17 га появится велосипедная дорожка, будут установлены скамейки и декоративные светильники.

Благоустройство Парки Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В России предложили ввести должность омбудсмена по защите прав изобретателей
В Сочи задержали первого вице-мэра курорта Чермита
Убийцу ростовского звукорежиссера отправили в колонию на 9,5 лет
У бывшего министра сельского хозяйства Дагестана провели обыск
В Крыму у двух мужчин нашли 8 кг наркотиков
Участник сделок по выводу земли в краснодарском «Солнечном острове» ликвидирует компанию

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале