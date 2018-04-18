В Хостинском районе Сочи до 2022 года обустроят 34 зеленые зоны

В Хостинском районе Сочи до 2022 года планируют обустроить 34 общественные территории для отдыха жителей

«Благоустройство проведут в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды"», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Хостинского района Павел Клопотовский на совещании 18 апреля.

По его словам, на улице Володарского намечено обустройство тематического парка «В гостях у сказки» на площади 12 га. Запланировано функциональное зонирование территории с размещением малых архитектурных форм, а также декоративное озеленение.

Клопотовский отметил, что в районе переулка Привольного на площади более 9 тыс. кв. метров разместится орнитопарк. Подготовлены проектные предложения по размещению детских и спортивных площадок.

Архитектурная мастерская разработала дизайн-проект общественной территории вдоль реки Мацесты. На площади 17 га появится велосипедная дорожка, будут установлены скамейки и декоративные светильники.