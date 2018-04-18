Опоздавший на рейс пассажир самолета до Сочи проник в багажную систему аэропорта

В московском аэропорту Шереметьево достали из багажной системы опоздавшего на рейс пассажира

Мужчина, страдающий психическим расстройством в тяжелой форме, опоздал на рейс в Сочи. Он решил попасть в самолет после закрытия гейта или хотя бы забрать багаж из системы аэропорта. Пассажир перелез через ограждение на багажную ленту одной из стоек регистрации и заполз через технологическое окно в багажную систему аэропорта. Персонал узнал о нарушителе благодаря системе безопасности, сообщает «Интерфакс».

Мужчину достали из багажной системы и задержали. У него была при себе справка о психическом расстройстве тяжелой степени.