Опоздавший на рейс пассажир самолета до Сочи проник в багажную систему аэропорта

Краснодарский край, Вся Россия

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В московском аэропорту Шереметьево достали из багажной системы опоздавшего на рейс пассажира

Мужчина, страдающий психическим расстройством в тяжелой форме, опоздал на рейс в Сочи. Он решил попасть в самолет после закрытия гейта или хотя бы забрать багаж из системы аэропорта. Пассажир перелез через ограждение на багажную ленту одной из стоек регистрации и заполз через технологическое окно в багажную систему аэропорта. Персонал узнал о нарушителе благодаря системе безопасности, сообщает «Интерфакс».

Мужчину достали из багажной системы и задержали. У него была при себе справка о психическом расстройстве тяжелой степени.

Авиация Сочи
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