В Сочи полиция проверит автомойку, хозяин которой пытал работника раскаленной кочергой

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи полиция проверит инцидент на автомойке в одном из населенных пунктов Раздольского сельского округа

По информации СМИ, ее пьяный хозяин прижигал руки и ноги работника раскаленной кочергой. У работника забрали паспорт, кормили отбросами. По словам мужчины, освобожденного из рабства волонтерами, на автомойке еще остались люди без денег и документов, которые работают за еду и сигареты.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, по данному факту назначена проверка, которую проведут сотрудники УВД Сочи.

«Заявление в полицию по данному факту не поступало», — отметил представитель пресс-службы.

Полиция Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Опоздавший на рейс пассажир самолета до Сочи проник в багажную систему аэропорта
В Сочи полиция проверит автомойку, хозяин которой пытал работника раскаленной кочергой
В Дагестане мужчине удалили опухоль мозга размером с кулак
В Москве самолет до Симферополя отложили из-за пчел
В Краснодаре из-за казачьего парада ограничат движение транспорта
В Усть-Лабинском районе женщину застрелили из ружья

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале