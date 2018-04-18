В Дагестане мужчине удалили опухоль мозга размером с кулак

Врачи Центра специализированной экстренной медицинской помощи Клинической больницы Дагестана удалили гигантскую опухоль 57-летнему мужчине

Пациента доставили в больницу в состоянии комы. МРТ показала в его мозгу глиобластому размером с кулак, одну из самых злокачественных и быстроразвивающихся форм опухоли. При таком диагнозе без должного лечения человек умирает за два-три месяца.

Медики решили экстренно провести операцию. Она длилась несколько часов.

«В январе пациент делал МРТ головного мозга, и тогда он был здоров. Буквально за три месяца опухоль возникла и выросла до таких размеров», — рассказал нейрохирург клинической больницы Шамиль Садиков.

Он сообщил, что пациент уже пришел в себя, его состояние удовлетворительное. В дальнейшем ему назначат химиотерапию, передает пресс-служба минздрава Дагестана.