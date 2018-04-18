В Москве самолет до Симферополя отложили из-за пчел

В московском аэропорту Внуково не смог взлететь самолет до Симферополя из-за пчел

Рейс должен был отправиться в 9:35. Самолет подготовили к полету, посадка была окончена, но пассажирам сказали, что они должны покинуть салон из-за того, что в багажном отделении разгерметизировались контейнеры с пчелами, пишет «Российская газета».

Вылет рейса отложили до предоставления резервного борта.