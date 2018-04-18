В Краснодаре из-за казачьего парада ограничат движение транспорта

В Краснодаре с 19 по 21 апреля во время подготовки и проведения казачьего парада на отдельных участках улиц ограничат движение

«Ограничение движения коснется улиц, прилегающих к войсковому собору Александра Невского, где казаки проведут 21 апреля торжественный молебен, участка улицы Красной, по которой они проследуют к месту проведения парада, и района Театральной площади, где состоится торжественное прохождение парадных расчетов», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Движение транспорта будет закрыто с 8:00 19 апреля до 23:00 21 апреля на улице Буденного со стороны здания мэрии. С 8:00 до 13:00 19 апреля и с 15:00 до 18:00 21 апреля ограничение будет действовать на улице Красной от Длинной до Буденного, на Красноармейской — от Длинной до Буденного. С 9:00 19 апреля до 22:00 21 апреля проезд будет запрещен по средней и крайней правой полосам движения нечетной стороны улицы Красной — от Длинной до Буденного.

В день проведения казачьего парада, 21 апреля, с 6:00 до 11:40 21 апреля ограничат движение на улице Красной от Кондратенко до Постовой, на Постовой — от Захарова до Октябрьской, с 18:00 до 22:00 21 апреля — на Красной от Длинной до Буденного. В этот день с 6:00 до 15:00 нельзя будет проехать по улице Красной от Длинной до Северной, по Красноармейской — от Пашковской до Северной, по Буденного — от Митрофана Седина до Рашпилевской, по Длинной — от Рашпилевской до Седина, по Гоголя — от Красноармейской до Красной.

С 6:00 до 15:00 21 апреля от припаркованных автомобилей освободят улицу Красную от Кондратенко до Северной, Постовую — от Захарова до Октябрьской, Красноармейскую — от Пашковской до Головатого, Буденного — от Володарского до Рашпилевской, Длинную — от Рашпилевской до Седина, Гоголя — от Красноармейской до Красной, Кузнечную — от Красноармейской до Володарского, Седина — от Кузнечной до Длинной.

Автомобилистам рекомендуют для объезда использовать соседние улицы.

Ежегодный казачий парад пройдет в Краснодаре 21 апреля. Его проведут в честь 27-летия со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.