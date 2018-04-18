Убийцу ростовского звукорежиссера отправили в колонию на 9,5 лет

В Ростове-на-Дону вступил в законную силу приговор в отношении Бориса Диброва, который убил звукорежиссера городского выпускного Николая Цацака

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 26 июня 2017 года в районе школы №31 нашли тело мужчины. Погибшим оказался музыкант и звукорежиссер Николай Цацак, который должен был озвучивать общегородской выпускной 26 июня, его жена — вести одну из его площадок, а с отличием окончивший школу сын-выпускник — петь на сцене.

Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день в Крыму. Им оказался 56-летний знакомый Цацака — Борис Дибров. Убийца выследил звукорежиссера и нанес ему множество ударов куском асфальта. Потерпевший скончался от полученных повреждений.

Дибров был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Дибров пытался обжаловать приговор, но решение осталось без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.