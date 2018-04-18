В Северной Осетии 19-летний студент получил 8 лет колонии строгого режима за закладку наркотиков

Верховный суд Северной Осетии — Алании вынес приговор в отношении 19-летнего жителя республики, обвиненного в распространении наркотиков

Установлено, студент Северо-Кавказского строительного техникума вступил в предварительный сговор о незаконном обороте наркотических веществ с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

31 мая 2017 года парень получил от сообщника крупную партию наркотика «соль», расфасованную в 21 полимерный пакет общей массой 34,8 грамма. В тот же день он сделал восемь закладок на набережной реки Терек, после чего сотрудники полиции задержали его. При себе у студента нашли оставшуюся часть средств.

В суде 19-летний злоумышленник частично признал вину. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и приговорен к восьми годам исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Северной Осетии.