В Ставрополе на два года осудили сотрудницу вуза за взятку в 840 тыс. рублей

В Ставрополе суд вынес приговор сотруднице вуза, которая потребовала взятку у 24 студентов

Женщина являлась заведующей учебно-лабораторным комплексом кафедры одного из вузов Ставрополя. По данным правоохранителей, она пообещала студенту четвертого курса заочной формы, что повлияет на решение комиссии, которая будет проводить итоговую государственную аттестацию. Сотрудница заверила студента, что поможет в выставлении положительных оценок. Однако принятие такового решения не входили в ее служебные полномочия. Вместе с тем женщина предложила студенту передать ей 50 тыс. рублей. Он отдал деньги в этот же день. Аналогичным образом сотрудница вуза получила деньги еще от 24 студентов. Всего ей удалось похитить 846 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года. Она не может заниматься педагогической деятельностью в течение одного года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.