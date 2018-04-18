На Дону мужчину заподозрили в изнасиловании 15-летних девочек

В Батайске Ростовской области заключен под стражу гражданин Узбекистана, подозреваемый в изнасиловании

47-летний мужчина подозревается в преступлениях по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом не достигшем 16-летнего возраста).

«По версии следствия, в 2017 году подозреваемый в Батайске совершил изнасилование двух 15-летних девочек. Кроме того, подозреваемый вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой, достоверно зная, что она не достигла 16-летнего возраста», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства преступления.