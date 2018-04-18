В Кабардино-Балкарии из-за некомпетентности инструктора погиб сноубордист

Кабардино-Балкария

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В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который допустил гибель сноубордиста

Установлено, что мужчина не имел документов, разрешающих деятельность гида-инструктора. Также он не имел права организовывать экстремальные спуски с горы — фрирайд.

По версии следствия, мужчина договорился с 20-летним парнем о том, что предоставит ему услуги гида-инструктора при экстремальном спуске на сноуборде с горы Эльбрус за пределами официальных трасс. Молодой человек, доверяя инструктору спускался по непредусмотренному для катания направлению склона. На высоте 2,3 тыс. метров сноубордист упал в русло ручья, протекающего в ущелье. В результате падения он получил травмы и скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Кабрдино-Балкария.

Следственный комитет Сноубординг
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В Кабардино-Балкарии из-за некомпетентности инструктора погиб сноубордист
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