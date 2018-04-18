В Стерлитамаке подросток напал с ножом на девочку и учителя и пытался поджечь школу

В башкирском городе Стерлитамаке 18 апреля школьник пытался поджечь класс

Источник в экстренных службах республики сообщил РИА «Новости», что инцидент случился в школе № 1. По предварительным данным, подросток пытался поджечь кабинет информатики, площадь возгорания достигла 1 кв. метра.

Пресс-секретарь минздрава республики Светлана Кускарбекова рассказала ТАСС, что после инцидента в школе госпитализированы четыре человека.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — сказала она.

На месте работает следственно-оперативная группа Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следователей, ученица одного из классов испугалась и выпрыгнула со второго этажа.