Курортный сезон на Кубани откроют фестивалем «Античное наследие России»

Фестиваль «Античное наследие России», организуемый в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция, пройдет в Краснодарском крае

Местом проведения фестиваля станут четыре курорта края — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Тамань, на территории которых располагались античные города Торик, Горгипия, Бата и Фанагория, а также Краснодар. Мероприятие пройдет с 1 по 12 июня и откроет летний курортный сезон 2018 года, сообщили организаторы.

Фестиваль охватывает социальные и научные сферы, в его рамках будут работать тематические площадки «История и культура», «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Спорт и олимпийское движение» и другие.

На площадках пройдут выставки и концерты, ярмарки изделий греческих и русских народных промыслов, организуют мастер-классы по изготовлению гончарных изделий, одежды и аксессуаров, косметических средств. Гости «Античного наследия России» смогут продегустировать блюда, приготовленные по старинным рецептам, продукты кубанских производителей и принять участие в мастер-классах от греческих шеф-поваров.