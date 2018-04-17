Курортный сезон на Кубани откроют фестивалем «Античное наследие России»
Фестиваль «Античное наследие России», организуемый в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция, пройдет в Краснодарском крае
Местом проведения фестиваля станут четыре курорта края — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Тамань, на территории которых располагались античные города Торик, Горгипия, Бата и Фанагория, а также Краснодар. Мероприятие пройдет с 1 по 12 июня и откроет летний курортный сезон 2018 года, сообщили организаторы.
Фестиваль охватывает социальные и научные сферы, в его рамках будут работать тематические площадки «История и культура», «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Спорт и олимпийское движение» и другие.
На площадках пройдут выставки и концерты, ярмарки изделий греческих и русских народных промыслов, организуют мастер-классы по изготовлению гончарных изделий, одежды и аксессуаров, косметических средств. Гости «Античного наследия России» смогут продегустировать блюда, приготовленные по старинным рецептам, продукты кубанских производителей и принять участие в мастер-классах от греческих шеф-поваров.
Читайте также:
Будет работать выставка античного оружия и доспехов, гладиаторские поединки, показательные выступления мастеров фехтования и джигитовки. Кроме того, гости смогут попробовать себя в метании копья и стрельбе из лука, сдать «Античное ГТО», принять участие в горном марафоне. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте мероприятия.
«У Кубани богатое античное наследие. История Краснодарского края связана с историей Греции. На нашей земле существовали древние государства, происходили важные события. Это историческое и культурное наследие мы обязаны использовать для развития познавательного туризма и повышения популярности наших морских курортов», — отметил глава минкурортов Краснодарского края Христофор Константиниди.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.