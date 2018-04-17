Появилось видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области

Ростовская область

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УФСБ по Ростовской области опубликовало видео задержания боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство», планировавших теракты в регионе

На видео видно, как силовики задерживают автомобиль боевиков. При обыске бандитов из кармана одно из них силовики извлекли пистолет. В находившейся в автомобиле банке из-под сметаны перевозилось взрывное устройство.

Как сообщали Юга.ру, задержаны были трое боевиков, главарь банды при задержании совершил самоподрыв.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, СВУ, а также телефоны и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность «Исламского государства».

На месте гибели главаря группы обнаружены автомат «АК-74», гранаты и инструкции по изготовлению бомб.

Проводятся следственные действия.

Где именно проводилась спецоперация не сообщается.

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Появилось видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области
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