Появилось видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области

УФСБ по Ростовской области опубликовало видео задержания боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство», планировавших теракты в регионе

На видео видно, как силовики задерживают автомобиль боевиков. При обыске бандитов из кармана одно из них силовики извлекли пистолет. В находившейся в автомобиле банке из-под сметаны перевозилось взрывное устройство.

Как сообщали Юга.ру, задержаны были трое боевиков, главарь банды при задержании совершил самоподрыв.