«Лиза Алерт» проведет лекцию для родителей в Краснодаре

Поисковый отряд «Лиза Алерт» 21 апреля проведет открытую лекцию — родительское собрание в Краснодаре

Волонтеры поискового отряда расскажут родителям об основных правилах безопасности во время прогулки в лесу, что делать, если пропал близкий человек, почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. Встреча пройдет в студии Friends&Family на улице Береговой, 2/1, офис № 2. Начало в 15:00, сообщает пресс-служба «Лиза Алерт».

«Мероприятия проходят с наступлением весенне-летнего сезона, так как именно в этот период, с наступлением каникул, и в природной среде, и в городе теряется больше всего детей. Родительские собрания "Лиза Алерт" проходят в десяти в российских городах при поддержке "Билайн"», — уточнили в пресс-службе.