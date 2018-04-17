В Карачаево-Черкесии спрогнозировали заморозки

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по заморозкам

С 17 по 18 апреля ночью и утром в центральных районах республики возможны заморозки до -3 °С. Жителей предупреждают о возможной гибели сельскохозяйственных культур, повреждении цветущих и распустившихся почек ранних косточковых деревьев.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Необходимо обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карачаево-Черкесия.