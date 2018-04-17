В Адыгее осужденные планируют вырастить 2 тонны огурцов за сезон

В колониях Адыгеи осужденные приступили к сбору огурцов, выращиваемых в теплицах на площади 500 кв. метров

За сезон здесь планируют собрать не менее 2 тонн огурцов.

Первая теплица была заложена весной 2016 года. В этом году посевные площади огурцов увеличены в два раза.

«В теплице созданы все условия для получения хорошей урожайности. Поддерживаются оптимальные температура и влажность, обеспечиваются своевременный полив и внесение удобрений. Подобранные специалистами сорта огурцов имеют хорошие вкусовые качества», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года начальник УФСИН по республике Александр Просвернин заявил, что в колониях Адыгеи займутся развитием сельскохозяйственного и промышленного производства. В исправительных учреждениях производят более 150 наименований различной продукции, заключенные занимаются металло- и деревообработкой, выпускают товары из пластмассы, швейные изделия и сельхозпродукцию. В феврале 2018 года заключенные начали шить постельное белье.