В Карачаево-Черкесии водителя осудили на 4,5 года за смертельное ДТП с автобусом

В Карачаево-Черкесии Верховный суд оставил в силе приговор местному жителю, которого признали виновным в ДТП с автобусом

Суд установил, что 12 декабря 2015 года в 6:20 мужчина находился за рулем автомобиля ВАЗ-21102. На 25-м километре федеральной трассы Черкесск — Домбай он превысил скорость и выехал на встречную полосу. Вследствие этого мужчина столкнулся с автобусом. Уточняется, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. В результате ДТП трое пассажиров, находившихся в автомобиле, скончались на месте.

Усть-Джегутинский районный суд признал подсудимого виновным. Мужчину приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, а также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Осужденный обжаловал приговор в Верховный суд республики. Суд признал постановленный приговор законным и оставил его в силе, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карачаево-Черкесия.