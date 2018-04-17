На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае ночью и утром 18 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам

В этот период в юго-восточных предгорьях Кубани в воздухе сохранятся заморозки -1...-3 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали применить меры для защиты сельхозкультур и молодых всходов, которые из-за понижения температуры могут повредиться или погибнуть.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 18 апреля в регионе осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман. Ночью термометры покажут 5-10 °С, в предгорьях 2-7 °С, днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами до 26°. На Черноморском побережье ночью будет 7-12 °С, днем — 14-19 °С, на юге — до 22 °С. Ожидается ветер 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.

МЧС Погода
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Появилось видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области
В 2017 году на Северном Кавказе задержали более 360 боевиков
«Лиза Алерт» проведет лекцию для родителей в Краснодаре
Главу ОБЭП Азова задержали за крышевание подпольных казино
На Дону жители придумывают название нового микрорайона
В центре Краснодара загорелось здание. Рядом с краевой администрацией

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале