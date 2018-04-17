На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В Краснодарском крае ночью и утром 18 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам

В этот период в юго-восточных предгорьях Кубани в воздухе сохранятся заморозки -1...-3 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали применить меры для защиты сельхозкультур и молодых всходов, которые из-за понижения температуры могут повредиться или погибнуть.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 18 апреля в регионе осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман. Ночью термометры покажут 5-10 °С, в предгорьях 2-7 °С, днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами до 26°. На Черноморском побережье ночью будет 7-12 °С, днем — 14-19 °С, на юге — до 22 °С. Ожидается ветер 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.