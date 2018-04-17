Глава Кабардино-Балкарии поручил проверить все рынки республики после пожара в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поручил проверить все рынки в республике после пожара на рынке «Центральный» в Нальчике

«Правительство, мэрию, совместно с прокуратурой прошу довести работу по комплексной проверке [мест массового пребывания людей] не только в Нальчике, но по всей республике. Все рынки надо обследовать и предпринять необходимый комплекс мер. Проверки нужно сделать прозрачными, понятными для людей, объективными, поэтапно назначить конкретные сроки по устранению всех возможных недостатков», — заявил Коков.

Он подчеркнул, что надо разобраться персонально с каждым работником рынка. Прокурор республики Олег Жариков рассказал, что по факту пожара назначена доследственная проверка. Последнюю плановую проверку на рынке проводили в 2014 году, еще три внеплановых прошли в 2015 году, в результате которых выявили более 140 нарушений, сообщает ТАСС.

Из-за пожара имущества лишились 135 субарендаторов: один павильон сгорел полностью, второй пострадал частично.

Как сообщали Юга.ру, в Нальчике 16 апреля произошел пожар на территории рынка. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. метров. В качестве причины пожара рассматривается версия о коротком замыкании.