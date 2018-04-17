Главу ОБЭП Азова задержали за крышевание подпольных казино

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области задержан бывший начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Азову и Батайску

«По версии следствия, в 2016–2017 годах подозреваемый еженедельно получал 70 тыс. рублей в качестве взятки от жителя Азова за непринятие мер к пресечению незаконной игорной деятельности, организованной на территории Азова», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Общая сумма взятки составила 7,2 млн рублей. После возбуждения уголовного дела по ст.290 УК РФ (Получение взятки) сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Появилось видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области
В 2017 году на Северном Кавказе задержали более 360 боевиков
«Лиза Алерт» проведет лекцию для родителей в Краснодаре
Главу ОБЭП Азова задержали за крышевание подпольных казино
На Дону жители придумывают название нового микрорайона
В центре Краснодара загорелось здание. Рядом с краевой администрацией

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале