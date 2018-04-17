Главу ОБЭП Азова задержали за крышевание подпольных казино

В Ростовской области задержан бывший начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Азову и Батайску

«По версии следствия, в 2016–2017 годах подозреваемый еженедельно получал 70 тыс. рублей в качестве взятки от жителя Азова за непринятие мер к пресечению незаконной игорной деятельности, организованной на территории Азова», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Общая сумма взятки составила 7,2 млн рублей. После возбуждения уголовного дела по ст.290 УК РФ (Получение взятки) сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.