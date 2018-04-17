Крым передал Тузлинскую косу в федеральную собственность

Крым

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Правительство Крыма передало в федеральную собственность участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив

Также решение было принято на заседании правительства республики 17 апреля. В собственность государству безвозмездно перейдет участок площадью 6530 кв. метров с видом разрешенного использования — транспорт, передает RT.

Решение о передаче принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым и управлением федеральных автодорог «Тамань» для нужд строительства федерального объекта, приводит текст документа РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в мае ожидается открытие движения по Крымскому мосту, который проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Крымский мост Недвижимость Строительство

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