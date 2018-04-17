В Сочи при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

Краснодарский край

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В Сочи 16 апреля произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и ребенок

Авария случилась на 105-м км трассы Джубга — Сочи около 13:00. По предварительным данным, 64-летний водитель Mercedes выехал на встречку и врезался в Hyundai, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали 29-летний водитель автомобиля Hyundai и два пассажира — 24‑летняя девушка и двухлетний ребенок. Полицейские выяснили, что водитель нарушил правила перевозки детей. Проводится проверка.

Дети ДТП Сочи
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