В Ростове ограничат движение на нескольких участках дорог

В Ростове в связи с ремонтными работами будет ограничено движение на улице Пойменной, Вересаева и 35-й линии

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением работ по ремонту на улице 35-я линия (на участке Сарьяна — ул. Богданова) с 6 марта по 1 октября будет ограничено движение транспорта.

С 6 мая по 15 октября — на улице Вересаева (на участке от ул. Стальского до пр. 40-летия Победы) и пр. 40-летия Победы.

В эти же даты ограничат движение по улице Пойменной (на участке ул. 1-я Луговая — ул. Шоссейная).

Как сообщали Юга.ру, в Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса и на проспекте Чехова.