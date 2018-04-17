В Ростове ограничат движение на нескольких участках дорог

Ростовская область

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В Ростове в связи с ремонтными работами будет ограничено движение на улице Пойменной, Вересаева и 35-й линии

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением работ по ремонту на улице 35-я линия (на участке Сарьяна — ул. Богданова) с 6 марта по 1 октября будет ограничено движение транспорта.

С 6 мая по 15 октября — на улице Вересаева (на участке от ул. Стальского до пр. 40-летия Победы) и пр. 40-летия Победы.

В эти же даты ограничат движение по улице Пойменной (на участке ул. 1-я Луговая — ул. Шоссейная).

Как сообщали Юга.ру, в Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса и на проспекте Чехова.

Ремонт дорог Ростов-на-Дону
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