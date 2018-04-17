В Туапсе мужчину заподозрили в насилии над племянницей

Краснодарский край

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В Туапсе мужчина стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании малолетней девочки

Ранее 30-летний мужчина был судим за убийство. После освобождения он жил с сестрой и двумя ее детьми. Следствие полагает, что 9 апреля, пока сестры не было дома, мужчина изнасиловал свою малолетнюю племянницу и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

«По возвращению домой женщина, обнаружив дочь, вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого арестовали, расследование уголовного дела продолжается.

Дети Изнасилование Туапсинский район
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