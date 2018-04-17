ФСБ сообщила, что члены ИГИЛ готовили теракт в Ростовской области. Главарь ячейки подорвал себя при задержании
ФСБ сообщила о задержании троих членов ячейки запрещенной террористической организации «Исламское государство», планировавших атаки в Ростовской области
Главарь ячейки террористов погиб при задержании от срабатывания самодельного взрывного устройства.
«При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия обнаружены автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ», — сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.
По данным ФСБ, террористы планировали теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств.
«Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность международной террористической организации», — говорится в сообщении.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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