В Севастополе девушка второй раз попалась на ложном сообщении об изнасиловании

Крым

Распечатать

В Севастополе фигуранткой дела о ложном доносе стала 17-летняя местная жительница

По версии следствия, девушка провела вечер с новым знакомым, поругалась с ним и решила отомстить. Она написала в районный отдел полиции заявление о том, что молодой человек ее изнасиловал, что считается тяжким преступлением против личности.

«Также заявительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса. После регистрации данное сообщение по компетенции было передано в органы Следственного комитета. Однако в ходе всех необходимых следственных действий доводы потерпевшей не подтвердились», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю.

Ранее девушка уже попадалась на ложном доносе об изнасиловании, ее оштрафовали. Расследование второго уголовного дела продолжается.

Изнасилование Севастополь
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Глава Кабардино-Балкарии поручил проверить все рынки республики после пожара в Нальчике
В Ингушетии осудили экс-бухгалтера регионального минсельхоза за хищение 11 млн рублей
В портах России на время ЧМ-2018 запретят перевалку опасных грузов
Роспотребнадзор: Норовирус в школе Кабардино-Балкарии распространил один из кадетов
Крым передал Тузлинскую косу в федеральную собственность
В Сочи при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале