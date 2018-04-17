В Севастополе девушка второй раз попалась на ложном сообщении об изнасиловании

В Севастополе фигуранткой дела о ложном доносе стала 17-летняя местная жительница

По версии следствия, девушка провела вечер с новым знакомым, поругалась с ним и решила отомстить. Она написала в районный отдел полиции заявление о том, что молодой человек ее изнасиловал, что считается тяжким преступлением против личности.

«Также заявительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса. После регистрации данное сообщение по компетенции было передано в органы Следственного комитета. Однако в ходе всех необходимых следственных действий доводы потерпевшей не подтвердились», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю.

Ранее девушка уже попадалась на ложном доносе об изнасиловании, ее оштрафовали. Расследование второго уголовного дела продолжается.