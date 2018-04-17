Сочи присоединится к всероссийской акции «Библионочь»

В Сочи 21 апреля пройдет ежегодная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь-2018»

В этом году темой акции станет «Магия книги».

«Мероприятия стартуют с "Библиоутра" для маленьких читателей в Центральной детской библиотеке имени Николая Островского. Гостей ждет театрализованная концертная программа "В книжном царстве, библиотечном государстве", открывающая фестиваль детской книги "Читай, Сочи!", в котором примут участие представители книжных издательств, детские писатели, иллюстраторы, библиотекари, педагоги, дети и их родители», — рассказали в управлении культуры мэрии Сочи.

Кроме того, в программе встреча с поэтессой и психологом Марией Белкиной, открытие библиокафе «Книгоежка» и творческой лаборатории юных иллюстраторов «Я рисую книгу», ток-шоу «Брось мышку, возьми книжку!». Для детей проведут выставку «Магия книги в стиле Гарри Поттера», путешествие в мир энциклопедии, час поэзии «Как хорошо уметь читать».

В городской юношеской библиотеке с 17:00 до 21:00 в рамках «Библиосумерек» представят экспозиции краеведческого вернисажа кубанских писателей, инсталляции «Книги бывают разные...» и «Роль книги в жизни молодежи». Для гостей устроят литературную викторину, а члены Клуба авторской песни споют под гитару.

В Центральной городской библиотеке «Библионочь» начнется в 19:00 и продлится до 00:00. Посетители отправятся в кинотур «Магия книги», примут участие в поэтическом баттле «СТИХиЯ», продемонстрируют свое знание литературы в викторине «Волонтеры совести».

Киностудия «Ералаш» устроит фотоконкурс «Лучший образ персонажа из книги», для всех желающих проведут мастер-классы по скрапбукингу. Также в библиотеке представят ретровыставки «Фолианты, пережившие века», «Сокровища ЦБС», книжно-иллюстративные «Волонтеры совести», «Лишь слову жизнь дана», «Магия книги», «Максим Горький», фотовыставку фотоклуба Сочи и выставку творческих работ читателей-инвалидов «Неограниченные возможности».