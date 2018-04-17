В Кабардино-Балкарии бывший спиртзавод обязали ликвидировать загрязняющие среду технические водоемы

В Майском районе Кабардино-Балкарии бывшему спиртзаводу предписали устранить экологические нарушения

Прокуратура постановила в течение трех месяцев рекультивировать поля фильтрации, расположенные на территории бывшего частного предприятия. Исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда направили в майский районный отдел судебных приставов.

С исковым заявлением ранее в прокуратуру обратились представители регионального отделения «Общероссийского народного фронта». Отмечается, что проблемой, возникшей вокруг очистных сооружений бывшего спиртзавода, общественники занимаются с 2016 года. Они указывали на то, что переполненные отходами поля фильтрации стали негативно сказываться на экологической обстановке в районе, — результаты спиртового производства, просачиваясь в грунтовые воды, попадали в реку Черек.

Представители территориального управления Росприроднадзора и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Кабардино-Балкарии зафиксировали нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

Предписание о рекультивации и ликвидации полей фильтрации уже было внесено прокуратурой Майского района в феврале прошлого года. Однако требования не были исполнены. Находящееся с 2014 года в стадии ликвидации предприятие продолжило нарушать законодательство, сообщает пресс-служба «Общероссийского народного фронта».