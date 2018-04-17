На Ставрополье отлетевшее от фуры колесо убило двух человек

В Ставропольском крае на трассе «Кавказ» у фуры на ходу взорвалось колесо и отлетело в легковую машину, есть жертвы

По данным полиции, в 18:30 у грузовика Mercedes, ехавшего со сторону Минеральных Вод в направлении Невинномысска, внезапно взорвалось колесо. Водитель большегруза рассказал, что колесный диск отскочил в ехавшую во встречном направлении Lada Priora.

От полученных травм 28-летний водитель и 27-летняя пассажирка легковушки скончались на месте, еще один пассажир получил резаную рану лица, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ставропольскому краю.

Проводится проверка, личности погибших выясняются.