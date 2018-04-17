На Ставрополье отлетевшее от фуры колесо убило двух человек
В Ставропольском крае на трассе «Кавказ» у фуры на ходу взорвалось колесо и отлетело в легковую машину, есть жертвы
По данным полиции, в 18:30 у грузовика Mercedes, ехавшего со сторону Минеральных Вод в направлении Невинномысска, внезапно взорвалось колесо. Водитель большегруза рассказал, что колесный диск отскочил в ехавшую во встречном направлении Lada Priora.
От полученных травм 28-летний водитель и 27-летняя пассажирка легковушки скончались на месте, еще один пассажир получил резаную рану лица, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ставропольскому краю.
Проводится проверка, личности погибших выясняются.
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