В Сочи мужчину обвинили в убийстве знакомого топором

В Сочи местного жителя обвинили в убийстве

Следствие полагает, что 46-летний и 57-летний мужчины жили вместе в частном доме. 14 апреля они выпивали и поссорились. Перепалка переросла в драку, 46-летний мужчина дважды ударил оппонента руками по шее, тот упал на пол. Потом злоумышленник ударил упавшего обухом топора по затылку.

«Осознав противоправность своих действий, фигурант обратился к соседу с просьбой вызвать сотрудников полиции. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы с повреждениями головного мозга», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина признал свою вину, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.