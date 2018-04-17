В Сочи мужчину обвинили в убийстве знакомого топором

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи местного жителя обвинили в убийстве

Следствие полагает, что 46-летний и 57-летний мужчины жили вместе в частном доме. 14 апреля они выпивали и поссорились. Перепалка переросла в драку, 46-летний мужчина дважды ударил оппонента руками по шее, тот упал на пол. Потом злоумышленник ударил упавшего обухом топора по затылку.

«Осознав противоправность своих действий, фигурант обратился к соседу с просьбой вызвать сотрудников полиции. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы с повреждениями головного мозга», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина признал свою вину, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Сочи Убийство
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Крым передал Тузлинскую косу в федеральную собственность
В Сочи при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок
ФСБ сообщила, что члены ИГИЛ готовили теракт в Ростовской области. Главарь ячейки подорвал себя при задержании
Во время ЧМ фасад театра Горького в Ростове завесят 40-метровыми баннерами
Министр транспорта Крыма подал в отставку
В Крыму открылось первое исламское интернет-радио

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале