Житель Ростова инсценировал свою смерть, чтобы не платить долги. Суд приговорил его к 4 годам колонии

В Ростове-на-Дону вступил в законную силу приговор мошеннику, который инсценировал собственную смерть, чтобы не отдавать деньги

Мужчина обещал поставлять отделочные и строительные материалы и брался за работу по изготовлению и установке памятников, но ничего не делал. В результате денег лишились 40 человек. Одной из своих знакомых мужчина послал фото в гробу, чтобы не отдавать деньги.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по ст. 159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам. Прокуратура обжаловала приговор — теперь мошенник проведет в тюрьме 4 года и 3 месяца.

Мужчина был взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба прокуратуры.