В Ингушетии задержали троих жителей, стрелявших из свадебного кортежа

Ингушетия

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В Ингушетии задержали троих жителей, которые вели стрельбу во время следования свадебного кортежа

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В Назрани на улице Сулейменова 15 апреля около 12:00 несколько мужчин в составе свадебного кортежа открыли бесцельную стрельбу из огнестрельного оружия.

Правоохранители 16 апреля установили, что к совершению правонарушения причастны пятеро местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Полицейские задержали троих участников инцидента и автомобиль, в котором обнаружили и изъяли два автомата, два пистолета и один автоматический пистолет, являющиеся охолощенным свето-шумовым оружием, а также боеприпасы, предназначенные для его использования.

В розыске находятся еще двое соучастников стрельбы. Ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

Полиция Стрельба
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