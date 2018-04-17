В Ингушетии задержали троих жителей, стрелявших из свадебного кортежа
В Ингушетии задержали троих жителей, которые вели стрельбу во время следования свадебного кортежа
В Назрани на улице Сулейменова 15 апреля около 12:00 несколько мужчин в составе свадебного кортежа открыли бесцельную стрельбу из огнестрельного оружия.
Правоохранители 16 апреля установили, что к совершению правонарушения причастны пятеро местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Полицейские задержали троих участников инцидента и автомобиль, в котором обнаружили и изъяли два автомата, два пистолета и один автоматический пистолет, являющиеся охолощенным свето-шумовым оружием, а также боеприпасы, предназначенные для его использования.
В розыске находятся еще двое соучастников стрельбы. Ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.