На Кубани и Дону временно изменят расписание пригородных поездов

В Краснодарском крае и Ростовской области с 17 по 26 апреля изменят расписание пригородных поездов

Изменения связаны с ремонтом пути на перегоне Староминская — Албаши. На эти дни скорректировано расписание 20 поездов, курсирующих на Кубани и Дону.

Также с 17 по 25 апреля отменят движение пригородных поездов № 6706 Краснодар-1 — Староминская-2 с отправлением в 15:10, № 7645 Староминская-2 — Тимашевская-1 с отправлением в 19:02, сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 18 по 26 апреля не будет курсировать электричка № 7646 Тимашевская-1 — Староминская-2, которая отправлялась в 3:07. Временно не будет ходить электропоезд № 6705 Староминская — Тимашевская — Краснодар-1 с отправлением в 5:08.

Подробную информацию о графике движения поездов можно узнать по телефону: 8 (800) 775-00-00.