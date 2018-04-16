В Краснодаре скончался активист Михаил Абрамян

В Краснодаре 16 апреля в возрасте 33 лет умер председатель Краснодарской краевой общественной организации «Южный экологический фронт» Михаил Абрамян

Активист скончался в результате болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

«Сегодня ночью умер председатель организации "Южный экологический фронт" Михаил Абрамян. Так как он возглавлял общественную экологическую организацию, у нас были большие планы совместной природоохранной деятельности», — написал Рудомаха.

В 2009 году Михаил Абрамян был исключен из КПРФ. После этого он возглавлял краевое отделение партии «Коммунисты России». В июне 2013 года Абрамян получил год колонии-поселения за нападение на казачьего атамана. В октябре 2014 года краевой суд отменил этот приговор.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году подавал в крайизбирком документы о выдвижении на должность губернатора Кубани. Однако потом он отозвал свою кандидатуру в пользу лидера регионального отделения КПРФ Осадчего.

Последние несколько лет Абрамян занимался публичными экологическими заявлениями. В декабре 2017 года он провел пресс-конференцию с Андреем Рудомахой.