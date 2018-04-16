В Краснодаре из-за забега ограничат движение транспорта

В центре Краснодара 21 и 22 апреля ограничат движение машин

Такие меры примут для обеспечения безопасности участников и зрителей легкоатлетического забега «5 тыс. метров с "Высшей Лигой" RunAsicsKrasnodar».

«В традиционном благотворительном легкоатлетическом забеге в Краснодаре участвуют более 7 тыс. человек и немногим менее зрителей. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

С 19:00 21 апреля от машин освободят улицу Буденного от Красноармейской до Красной вдоль здания администрации города. Такое ограничение введут с 6:00 до 17:00 22 апреля на улице Буденного от Коммунаров до Рашпилевской, на Красноармейской — от Длинной до Кузнечной. От транспорта освободят улицу Красную от Калинина до Постовой, Театральную и Пушкинскую площади. На это же время ограничат движение на улице Буденного вдоль здания мэрии.

С 6:00 22 апреля до освобождения улиц участниками забега ограничат движение на улице Красной от Калинина до Длинной, на Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской, на Красноармейской — от Длинной до Кузнечной.

С 9:00 до окончания забега нельзя будет проехать от улицы Красноармейской до Рашпилевской по Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина. По данным организаторов, трасса забега будет закрыта ориентировочно до 12:30 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.