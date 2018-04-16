Пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» пополнился сервисом «Смс-реклама»

В рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» клиентам «Ростелекома» по всей России стала доступна услуга «Смс-реклама»

«Смс-реклама» — это доступный способ коммуникации с клиентами. Он позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, настраивать рассылки и повышать продажи по существующей базе, а также отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний. В веб-интерфейсе сервиса можно сегментировать клиентскую базу по полу, возрасту, доходу для отправки адресных сообщений разным категориям клиентов, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сервис позволяет организовывать персонализированные рассылки от имени компании, а в тексте настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. В зависимости от размера базы и потребностей бизнеса, клиенты могут подключить готовые пакеты, которые включают от 1 тыс. до 5 тыс. смс.

«Мы постоянно совершенствуем продукты и сервисы, учитывая потребности клиентов. Для малых и средних компаний нужны недорогие и эффективные инструменты коммуникации со своей клиентской базой — это залог успешного развития бизнеса. "Смс-реклама" как раз такой сервис: стоимость одного контакта с клиентом ниже, чем у других рекламных каналов, а в пакете "Быть в плюсе" экономия еще более ощутима», — рассказал директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

«Быть в плюсе» — это пакет услуг для малого и среднего бизнеса. Она включает высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное телевидение. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который необходим бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Уточняется, что теперь в пакетное предложение добавили еще один сервис. Вместе с интернетом корпоративные клиенты могут подключить «Смс-рекламу». В стоимость пакета войдет от 500 до 2,5 тыс. сообщений, в зависимости от тарифа.