Житель Мостовского района до смерти избил кулаками по голове соседа

Краснодарский край

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В Мостовском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве соседа

Установлено, что мужчины жили по соседству в станице Губской. По версии следствия, вечером 14 апреля 41-летний мужчина находился в гостях у 59-летнего знакомого. Они распивали спиртные напитки во дворе дома. Между ними возник словесный конфликт, во время которого хозяин дома стал оскорблять гостя. В ответ мужчина ударил обидчика не менее трех раз кулаками по голове. После этого отнес его к входной двери дома и ушел, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружила сожительница. Об этом она сообщила дочери, которая вызвала сотрудников скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть потерпевшего.

Подозреваемого задержали. Правоохранители рассматривают вопрос о его аресте. Устанавливают  все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Мостовский район Следственный комитет Убийство
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