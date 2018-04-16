Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа Telegram
Роскомнадзор 16 апреля направил операторам связи информацию о Telegram для ограничения доступа
«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим информацию об этих интернет-ресурсах направили операторам связи с целью ограничения доступа, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в этот же день направят запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из онлайн-магазинов, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.
Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается».
Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.
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