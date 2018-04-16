Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа Telegram

Вся Россия

Распечатать

Роскомнадзор 16 апреля направил операторам связи информацию о Telegram для ограничения доступа

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим информацию об этих интернет-ресурсах направили операторам связи с целью ограничения доступа, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в этот же день направят запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из онлайн-магазинов, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается».

Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.

Telegram Интернет Роскомнадзор Социальные сети
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Для РФПЛ разработали новый логотип. Им стал медведь «с горящими от страсти глазами»
На Ставрополье футбольный матч открыл цирковой медведь Тима
Житель Мостовского района до смерти избил кулаками по голове соседа
Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа Telegram
В Сочи за один день из горных рек вытащили двоих тонущих мужчин
Причиной пожара на рынке в Кабардино-Балкарии назвали замыкание электропроводки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале