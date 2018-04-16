Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа Telegram

Роскомнадзор 16 апреля направил операторам связи информацию о Telegram для ограничения доступа

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим информацию об этих интернет-ресурсах направили операторам связи с целью ограничения доступа, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в этот же день направят запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из онлайн-магазинов, сообщает RT.