Причиной пожара на рынке в Кабардино-Балкарии назвали замыкание электропроводки
В Нальчике 16 апреля назвали причину пожара на рынке «Центральном»
По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Сейчас на месте работает правительственная комиссия.
Работу рынка планируют восстановить в течение трех дней, сообщает пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Как сообщали Юга.ру, в Нальчике 16 апреля произошел пожар на территории рынка. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. метров.
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