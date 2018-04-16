Причиной пожара на рынке в Кабардино-Балкарии назвали замыкание электропроводки

В Нальчике 16 апреля назвали причину пожара на рынке «Центральном»

По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Сейчас на месте работает правительственная комиссия.

Работу рынка планируют восстановить в течение трех дней, сообщает пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Как сообщали Юга.ру, в Нальчике 16 апреля произошел пожар на территории рынка. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. метров.