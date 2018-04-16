В Дагестане возбудили дело после убийства охранника в ресторане

Дагестан

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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту стрельбы и убийства в ресторане

Следствие установило, что 14 апреля около 23:00 у ресторана «Викинг» в Махачкале неизвестный во время ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в область живота 40-летнему охраннику заведения. От причиненных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.

Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Сейчас проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, также в ресторане Махачкалы 14 апреля в результате вооруженного конфликта два человека пострадали.

Махачкала Следственный комитет Стрельба Убийство
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