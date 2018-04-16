Во время ЧМ по футболу отменят скорый поезд Ростов — Москва

Во время чемпионат мира по футболу будет временно отменен поезд из Ростова в Москву

Как сообщает «Ростов-Транспорт», на поезде №19 из Ростова в Москву нельзя будет уехать 13, 18, 21, 24, 27 июня, а также 3 июля. Поезд № 20 отправлением из Москвы будет отменен 15, 16, 19, 22, 25 июня и 1 июля.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).