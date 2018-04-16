В Кабардино-Балкарии сгорел рынок

В Нальчике 16 апреля произошел пожар на территории рынка

Заявка о возгорании поступила в 6:14. Пожарным сообщили, что на улице Пачева загорелся рыночный павильон. На место выехали спасатели. В 9:08 пожар локализовали на площади 3,2 тыс. кв. метров.

Пострадавших и погибших нет. В тушении задействованы 96 человек и 26 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабарадино-Балкарии.