В Кабардино-Балкарии сгорел рынок

Кабардино-Балкария

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В Нальчике 16 апреля произошел пожар на территории рынка

Заявка о возгорании поступила в 6:14. Пожарным сообщили, что на улице Пачева загорелся рыночный павильон. На место выехали спасатели. В 9:08 пожар локализовали на площади 3,2 тыс. кв. метров.

Пострадавших и погибших нет. В тушении задействованы 96 человек и 26 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабарадино-Балкарии.

Нальчик Пожары
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